Verfolgungsfahrt auf der A4 Mutmaßlich betrunkene Autofahrerin mit geplatztem Reifen unterwegs

Eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin ist in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) mit ihrem Wagen trotz eines geplatzten Reifens auf der Autobahn unterwegs gewesen. Später krachte sie in der Ortschaft gegen eine Hauswand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.