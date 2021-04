Festnahme in Kerpen : 22-Jährige soll Neugeborenes getötet haben

Festnahme in Kerpen

Kerpen Eine junge Frau aus Kerpen steht im Verdacht, ihr Kind kurz nach der Entbindung getötet zu haben. Die 22-Jährige wurde festgenommen. Die Kölner Polizei ermittelt.

Nach ersten Ermittlungen soll die Frau in der Nacht zu Montag ein Kind in ihrem Elternhaus in Kerpen entbunden und es anschließend getötet haben.