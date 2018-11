RWE räumt Barrikaden: Polizei findet Sprengvorrichtungs-Attrappe im Hambacher Forst

Aachen Der Energiekonzern RWE hat am Donnerstagmorgen mit der Räumung von Barrikaden und Hindernissen im Hambacher Forst begonnen. Die Polizei erteilte Platzverweise an Braunkohlegegner. Außerdem wurde eine Attrappe einer Sprengvorrichtungen gefunden.

Via Twitter appellierte die Polizei an die Aktivisten, die sich im Wald aufhalten: „Verhalten Sie sich ruhig und kooperativ!“ Bei Braunkohlegegnern, die sich im Hambacher Forst auf Barrikaden aufhielten, stellte die Polizei die Personalien fest und erteilte Platzverweise, wie sie am Donnerstagvormittag bei Twitter schrieb.

Klima-Aktivisten machen seit einiger Zeit in dem Waldgebiet zwischen Köln und Aachen Front gegen die weitere Nutzung von Braunkohle zur Stromerzeugung. Der RWE-Konzern will einen Teil des Hambacher Forsts roden, um den benachbarten Tagebau Hambach zu vergrößern. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte allerdings zuletzt per Eilbeschluss einen Rodungsstopp verhängt.