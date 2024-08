70-jähriges Opfer bewusstlos 23-Jähriger soll in Kerpen Mann gegen Kopf getreten haben – Festnahme

Ein 23-Jähriger soll in Kerpen brutal einen 70-Jährigen attackiert haben. Ersten Erkenntnissen zufolge trat er dem älteren Mann am Freitagmorgen (23. August) an einem Bahnhof gegen den Kopf, wie die Polizei berichtete. Daraufhin sei der 70-Jährige gestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten, bis ihn Rettungskräfte in eine Klinik brachten.