Zur Verbrechensbekämpfung : Polizei will Kennzeichenerfassung in NRW

Polizei will Kennzeichenerfassung in NRW

Auf niederländischer Seite werden an der Grenze Fahrzeuge mit Kameras erfasst. Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Düsseldorf Wie an der niederländischen Grenze sollen nach Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft auch auf NRW-Straßen Autokennzeichen bald automatisch erfasst werden können. Doch das Land NRW verhält sich abwartend.

Sofort nach Passieren der niederländischen Grenze werden einreisende Fahrzeuge von Kameras automatisch erfasst – und das schon seit Jahren. Dabei werden die Kennzeichen unmittelbar nach der Erfassung mit einer Datenbank, in der unter anderem die Kennzeichen verdächtiger Fahrzeuge hinterlegt sind, abgeglichen. Ergibt sich ein Treffer, greift die niederländische Polizei umgehend ein.

Ein solches System soll nach Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft auch in NRW zur Verbrechensbekämpfung eingeführt werden. In einem entsprechenden Positionspapier, das unserer Redaktion vorliegt, wird die Einführung eines Automatisierten Kennzeichenlesesystems (AKLS) auf NRW-Straßen für dringend notwendig erachtet. „Das System gleicht Kennzeichen von durchfahrenden Fahrzeugen mit dem aktuellen INPOL-Fahndungsbestand ab. Nichttreffer-Falldaten werden unverzüglich und nicht wiederherstellbar gelöscht“, heißt es in dem Schreiben. INPOL ist der Kurzbegriff für das „Polizeiliche Informationssystem“, das vom Bundeskriminalamt betrieben wird.