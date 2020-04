Corona-Krise : Schutzmasken statt Zahnmodelle aus dem 3D-Drucker

Kempen/Geldern Die Kieferorthopäden Martin Baxmann und Thomas Quasten ferigen mit ihrem 3D-Drucker eigentlich Zahnmodelle an. Wegen der Corona-Krise stellen sie nun Schutzmasken her.

„Die Idee ist relativ kurzfristig, schnell und spontan entstanden“, sagt Baxmann. In ihren Kieferorthopädie-Praxen am Niederrhein läuft vom Scan bis zum 3D-Druck des Kiefermodells alles digital. Die Zeiten, in denen noch mit Abformmaterial und Gipsmodellen gearbeitet wurde, sind zumindest in ihren Praxen vorbei. Stattdessen schalten sie einen Monitor und die 3D-Drucker an und drucken anschließend die Modelle. Sofern die gewünschten Formen im System programmiert wurden, können im Grunde genommen allemögliche Gegenstände hergestellt werden. Warum also nicht auch Atemschutzmasken?