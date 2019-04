Fall Lügde : Keine relevanten Daten auf nachträglich entdeckter CD gefunden

Lügde Auf den erst bei Abrissarbeiten entdeckten Datenträgern im Missbrauchsfall Lügde haben die Ermittler bisher keine Hinweise auf weitere Opfer finden können.

Mitarbeiter eines Abrissunternehmens hatten am Tatort auf einem Campingplatz in Lügde (Kreis Lippe) in einem doppelten Boden im Wohnwagen des Verdächtigen zwei CDs und zwei Disketten entdeckt. „Aufgrund von Beschädigungen lässt sich aktuell lediglich eine CD teilweise auslesen“, so die Polizei in einer Mitteilung.