Feuerwehreinsatz in Essen Katze aus Schornstein gerettet – Wände in drei Wohnungen geöffnet

In einer aufwendigen Aktion mit Wand-Durchbrüchen in drei Wohnungen und schwerem Gerät haben Feuerwehrkräfte eine Katze aus einem tiefen Kaminschacht eines Mehrfamilienhauses in Essen gerettet. Das Tier war vom Dach aus in den stillgelegten Schornstein gefallen, der nicht mehr gewartet wurde und daher schwer zugänglich war, schilderte ein Feuerwehrsprecher nach der siebenstündigen Rettung am Montag.