Forschungsprojekt und Aufarbeitung Sexueller Missbrauch in den Reihen der Pfadfinder

Abenteuer erleben, Grenzen austesten, fern von zu Hause sein und sich einer starken Gemeinschaft zugehörig fühlen: Pfadfinder erleben oft eine prägende Zeit. Doch auch in dieser Gemeinschaft gab und gibt es Fälle sexuellen Missbrauchs. Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) hat nun ein Forschungsprojekt zu sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen gestartet. „Wir wissen bereits jetzt von zu vielen Menschen, die in unserem Verband Leid erfahren haben“, sagte der Bundesvorsitzende Joschka Hench am Mittwoch in Mönchengladbach. Dem Verband sind 64 Fälle von sexualisierter Gewalt seit 2008 bekannt. „Wir gehen davon aus, dass es mehr gibt und wollen das Dunkelfeld nun ausleuchten“, sagt Hench. Mit 80.000 Mitgliedern ist die katholische DPSG der größte deutsche Pfadfinderverband.