Gründerbischof des Bistums Essen Missbrauchsvorwürfe gegen verstorbenen Kardinal Hengsbach

Die katholische Kirche untersucht Missbrauchsvorwürfe gegen den Gründungsbischof des Ruhrbistums und späteren Kardinal Franz Hengsbach (1910-1991). In einem Fall geht es um den mutmaßlichen Missbrauch einer 16-jährigen Jugendlichen im Jahr 1954 im Erzbistum Paderborn in Hengsbachs Zeit als Weihbischof. Einen zweiten Fall hatte eine betroffene Person, die anonym bleiben will, im Oktober 2022 im Bistum Essen angezeigt: Sie meldete einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff durch Bischof Hengsbach aus dem Jahr 1967. Die betroffenen Bistümer Essen und Paderborn machten die Anschuldigungen am Dienstag öffentlich und riefen mögliche weitere Betroffene auf, sich zu melden. Der jüngste Vorwurf wurde demnach im Oktober 2022 erhoben. Zwei weitere Anschuldigungen stammen bereits aus dem Jahr 2011. Zur Art der vorgeworfenen Übergriffe machte das Bistum keine Angaben und verwies zur Begründung auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.