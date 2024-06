115.000 Austritte Katholische Kirche in NRW verliert weiter Mitglieder

In Nordrhein-Westfalen sind 2023 weniger Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten als im Vorjahr. 115.431 Menschen kehrten den fünf katholischen NRW-Bistümern im vergangenen Jahr den Rücken, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mitteilte. 2022 lagen die Austritte bei einem Rekordwert von 143.408. Insgesamt ist damit etwa ein Drittel der Menschen in NRW Teil der römisch-katholischen Kirche.