Katholikentag 2018 in Münster: Ein friedlich-fröhlicher Auftakt

Münster Eine ernste und fröhliche Mischung: Die Eröffnung des Katholikentags stimmt ein auf fünf Tage mit Begegnung, Diskussion und viel Musik. Und was die Menschen erwarten, sagt ein "Menti-Meter".

Kein Sturm und Regen, stattdessen Kurze-Hosen-Wetter. Der Himmel zeigt sich beim Auftakt des Katholikentags am Mittwochabend in Münster von seiner ganz friedlichen Seite. Die Glocken des Doms und weiterer Kirchen der Stadt läuten das Christentreffen ein. Die Stimmung ist ausgelassen unter den 18.000 Besuchern, die sich zur Eröffnung auf dem Domplatz eingefunden haben. Viele tragen türkisfarbene Schals mit dem programmatischen Leitwort für die fünf Tage: "Suche Frieden".

Auch der Papst bekundet seine große Sorge um den Frieden - in einer von Nuntius Nikola Eterovic verlesenen Botschaft. Seine Gedanken seien besonders bei "den Kindern und Jugendlichen, die wegen Krieg und Gewalt in ihrem eigenen Land zur Flucht gezwungen sind, um ihr Leben zu retten", so Franziskus. Er verweist auf den vor 370 Jahren in Münster geschlossenen Westfälischen Frieden, der den Dreißigjährigen Krieg beendete und aus dem für die Zukunft gelernt werden müsse.