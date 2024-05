Katastrophenschutzübung in Minden und Petershagen Wie die DLRG für den Ernstfall trainiert

Rund 300 Einsatzkräfte der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) haben am Freitag (10. Mai 2024) Katastrophenschutzübungen in mehreren Szenarien durchgeführt. Die aufwendigen Übungen, die einmal im Jahr stattfinden, werden diesmal in Minden und im nahe gelegenen Petershagen in NRW an der Grenze zu Niedersachsen abgehalten.

Das Bild zeigt Mitarbeiter der DLRG, die die Menschenrettung und Erstversorgung von im Wasser verunfallten Personen anhand einer Puppe trainieren.