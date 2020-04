Wetter : Karwoche beschert NRW frühsommerliche Temperaturen

Essen Nahezu perfekte Frühlingstage stehen NRW in der kommenden Woche bevor. Auch Meteorologen appellieren aber an die Bürger, auf Abstand zu bleiben.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird fast überall in Deutschland die 20-Grad-Marke überschritten. Am Sonntag ist es sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 17 und 21 Grad, im höheren Bergland um 15 Grad.

Entlang des Rheins können ab Montag frühsommerliche 24 Grad erreicht werden. „Dieses Wochenende beginnt der Zustrom milder Luftmassen nach Deutschland. Dieser Zustrom reißt auch in der Karwoche nicht ab“, sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach. Lediglich direkt an den Küsten könne es kühler bleiben.