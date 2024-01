Acht Standorte Kartellamt erlaubt Fusion von vier Krankenhausträgern im Ruhrgebiet

Das neue Unternehmen betreibt Krankenhäuser mit acht Standorten in Gelsenkirchen, Bochum, Hattingen, Castrop-Rauxel, Herne und Witten mit insgesamt mehr als 2000 Betten, wie die Wettbewerbsbehörde am Montag in Bonn berichtete. Auch ein Medizinisches Versorgungszentrum und Einrichtungen der Sozialfürsorge gehören dazu.