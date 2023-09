Karnevalsmord von 1988 in Köln vor Gericht „Ich habe mit dem Tod dieser Frau nichts zu tun“

Eine Cold-Case-Einheit der Kölner Polizei bearbeitete die neuen Ermittlungsansätze, und der Fall wurde Ende vergangenen Jahres in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ vorgestellt. Es gab einige neue Hinweise, den entscheidenden Tipp aber lieferte der Mann, der damals mit Norbert K. am Taxistand wartete. Der Kumpel aus Jugendtagen sagte den Ermittlern, K. sei der jungen Frau in jener Nacht gefolgt. Er selbst habe sich gewundert, dass K. in den Tagen nach Karneval sein Aussehen verändert habe – unter anderem seine Frisur. Die Polizei durchsuchte die Wohnung von Norbert K., der immer noch in Köln lebte. Er gab freiwillig eine Speichelprobe ab, und ein DNA-Abgleich mit an der Leiche gesicherten DNA-Spuren ergab einen Treffer.