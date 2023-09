Mord von 1988 in Köln vor Gericht „Ich seh‘ heute noch, wie sie zur Tür rausgeht“

Köln · Eine enge Freundin der Kölnerin Petra Nohl, die 1988 an Karneval in Köln ermordet wurde, erinnerte sich im Prozess vor dem Landgericht an die Nacht, in der sie zusammen feiern waren – und in der sie ihre Freundin das letzte Mal gesehen hat.

14.09.2023, 14:26 Uhr

Der Angeklagte beim Prozessauftakt am 4. September 2023 im Gerichtssaal. (Archivbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Vor 35 Jahren machen sich drei Freundinnen in Köln auf den Weg, um Karneval zu feiern. Es ist der Karnevalssamstag im Februar 1988, die drei haben sich als Katzen verkleidet, bevor sie ins Taxi steigen und in der Disco „Charivari“ bis in den frühen Morgen singen und tanzen. „Wir sahen alle gleich aus – Tigershirt, Haarreif mit Katzenöhrchen, Netzstrumpfhose und schwarze Pumps“, sagt Melanie H. (Name geändert) am Donnerstag im Landgericht Köln. „Wir hatten eine sehr enge Freundschaft.“ Vor allem mit Petra Nohl verband die heute 60-Jährige viel: Sie war nicht nur ihre Freundin, sondern auch ihre Schwägerin. Melanie H. war eine zeitlang mit Petra Nohls Bruder verheiratet, zum damaligen Zeitpunkt war die Ehe aber schon zerrüttet.