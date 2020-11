Corona trfft den Karneval : Bläck Fööss-Sänger will am 11.11. erstmals ausschlafen

Bläck Fööss-Sänger will am 11.11. erstmals ausschlafen

Köln Normalerweise ist die Kölner Kult-Band Bläck Fööss am 11.11. von früh bis spät bei Auftritten unterwegs. Aber dieses Jahr ist wegen Corona alles anders – ein trauriger Tag für Bläck Fööss-Urgestein Erry Stoklosa.

Erry Stoklosa (73), Bläck Fööss-Urgestein, will am 11.11. zum ersten Mal seit vielen Jahren ausschlafen. „Vielleicht stelle ich mir den Wecker auf 11.11 Uhr, das wäre ja passend“, sagte der Sänger der Kölner Kult-Band der Deutschen Presse-Agentur. „Und dann höre ich mir wahrscheinlich zu Hause Karnevalslieder an und mache ein kölsches Frühstück mit Mettbrötchen.“ Normalerweise stehen die Bläck Fööss beim Karnevalsauftakt am 11.11. auf der Bühne, unter anderem auf dem Heumarkt in der Altstadt. Doch dieses Mal sind die Feiern in Köln wegen der Corona-Pandemie abgesagt.