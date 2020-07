Treffen von Karnevalsvereinen und Landesregierung : „Karnevalsgipfel“ verabredet Leitfaden für Frohsinn trotz Corona

Normalerweise ist der rheinische Straßenkarneval wie hier in Düsseldorf am Rosenmontagszug 2019 ein Publikumsmagnet. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Normalerweise laufen jetzt die Vorbereitungen für die neue Session auf Hochtouren. Wegen der Corona-Pandemie sind alle vorsichtig – doch die Karnevalisten aus Düsseldorf und Köln wollen trotzdem feiern und einen Leitfaden für die Kommunen entwickeln.

Auch der karnevalistische Frohsinn muss in diesem Jahr natürlich corona-konform organisiert werden. Dabei soll den Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine Art „Narren-Knigge“ mit Empfehlungen und Informationen helfen. Das ist jetzt bei einem Spitzentreffen der Festkomitees der Karnevalshochburgen Aachen, Bonn, Düsseldorf und Köln mit dem Chef der Staatskanzlei vereinbart worden, wie die Landesregierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mitteilte.