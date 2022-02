Karnevalswagen ziehen durch Monheim : „Unser Rosenmontagszug ist Corona-konform“

Foto: dpa/Fabian Strauch Infos Das gilt an Karneval in den „Brauchtumszonen“

Monheim Während der Straßenkarneval in diesem Jahr auf Umzüge durch die Städte verzichtet, hält Monheim an den Plänen für den Rosenmontagszug fest. Dieser fährt am Rhein entlang und nicht durch die Brauchtumszone. Auch das Gesundheitsministerium sieht keinen Grund, dies zu beanstanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Heuer und Jörg Isringhaus

Fast alle Städte haben in diesem Jahr ihre Rosenmontagszüge abgesagt oder lassen sie wie Köln und Duisburg unter besonderen Hygieneregeln abgespeckt im Stadion fahren. Nur Monheim setzt auf ein traditionelles Zugerlebnis auf einer drei Kilometer langen Strecke am Rhein entlang, abseits der Brauchtumszone in der Altstadt. Denn in den abgegrenzten Brauchtumsbereichen sind laut Coronaschutzverordnung des Landes Umzüge und andere Attraktionen verboten. Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann hat ausgerechnet, dass bis zu 50.000 Zuschauer am Zugweg stehen könnten, ohne den Mindestabstand von 1,5 Meter zu unterschreiten. Erwartet werden aber laut Moritz Peters, Jurist und Sitzungspräsident der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft 1902 (Gromoka), nur 15.000 Besucher. Einen Grund, den Zug zu verbieten, gebe es daher nicht, sagt Bürgermeister Zimmermann.

Lesen Sie auch Stadtspitze unterstützt die Karnevalisten : Monheimer Altstadt wird zur Brauchtumszone

Das sieht auch das Gesundheitsministerium NRW so. „Der Veranstalter hat die Coronaverordnung zutreffend ausgelegt“, sagt Sprecherin Denise Schmidt. „Wenn die Stadt Monheim Brauchtumszonen festlegt, gilt innerhalb dieser Brauchtumszonen ein Umzugsverbot. Außerhalb dieser Brauchtumszonen sind aber Umzüge nicht untersagt, solange die Stadt Monheim dies nicht ausdrücklich anordnet.“ Einen Austausch mit der Stadt Monheim habe es im Vorfeld nicht gegeben. Grundsätzlich bestehe auch kein landesweites Verbot für entsprechende Veranstaltungen, weil sie im Außenbereich stattfinden. Schmidt: „Diese sind mit 2G-Erfordernis grundsätzlich zulässig, und zwar auch dann, wenn es keine Zugangskontrolle und damit keine Personenbegrenzung geben kann.“

Lesen Sie auch Brauchtum im Kreis Viersen : Karneval — ein bisschen fiere

Damit der Rosenmontagszug in Monheim sicher fahren kann, hatte die Gromoka schon vor Wochen den Zugweg geändert, noch bevor das Land die Regelung mit den Brauchtumszonen erlassen hat. „Für die Besucher gilt die 2G-Regel. Am Weg stehen kaum private Häuser. Rechts und links der rund drei Kilometer langen Strecke am Rhein ist ausreichend Platz, und es gilt die Maskenpflicht, wenn es zu eng werden sollte“, sagt Peters. Karnevalszüge seien generell nicht verboten und seien es auch nie gewesen. Peters findet es „erstaunlich, dass man sich für etwas rechtfertigen muss, das erlaubt ist. Der Zug muss nur coronakonform sein“. Und genau darauf hätten sich die Monheimer Karnevalisten seit Mitte vergangenen Jahres vorbereitet, erklärt Peters: „Wir haben alle geplanten Veranstaltungen auf 2G und 2G plus ausgelegt, Monate bevor die Politik überhaupt auf Delta und später Omikron reagierte. Wir sind schließlich keine Idioten.“ Mit dem Rosenmontagszug wolle man ein Zeichen für das Brauchtum setzen. Es gehe darum, den Kindern wieder etwas Normalität und Lebensfreude zu schenken. „Mit Protest gegen den Staat oder Ablehnung gegen die Coronamaßnahmen hat der Zug überhaupt nichts zu tun“, sagt Peters.

Auch in der Brauchtumszone, der Monheimer Altstadt, werde es anschließend coronakonform zugehen, ist sich der Jurist sicher. Am Rosenmontag werden Security-Kräfte sowie Mitarbeiter von Ordnungsamt und Polizei die Auflagen während des gesamten Tages kontrollieren. Die Gefahr, ein Corona-Hotspot zu werden, sehen die Monheimer Karnevalisten nicht. Angesichts der Umzüge in Köln und Duisburg sowie anderer Veranstaltungen in den Brauchtumszonen des Umlandes erwarten sie keinen Karnevalstourismus. Das hatte auch Monheims Bürgermeister ausgeschlossen: „Wir haben nur zwei Zufahrtsstraßen in die Stadt. Allein das begrenzt schon einen Massenandrang.“