Karneval für Kinder und Familien Elf besonders schöne Kinderzüge in der Region

In der Landeshauptstadt findet der Kinder- und Jugendumzug in diesem Jahr am 10. Februar statt. Der Zug startet um 14 Uhr und zieht unter anderem über die Königsallee. Insbesondere an der Kö wird es immer sehr voll, sodass Zuschauer möglichst früh kommen sollten, wenn sie einen der vorderen Plätze an der Zugstrecke haben möchten. Eltern sollten aus Sicherheitsgründen jedoch unbedingt darauf achten, dass ihre Kinder nicht zu nah an der Straße oder gar auf der Zugstrecke stehen. Den beliebten Umzug gibt es seit 2006 – und er ist nicht mehr aus dem närrischen Kalender wegzudenken.