Wetter in NRW Dauerregen an Altweiber – regenfeste Kostüme angesagt

Die Kostüme der Jecken und Narren im Rheinland sollten in diesem Jahr vor allem eins sein: Regenfest. „Es wird definitiv regnerisch“, sagt eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Montag. Dass es an Weiberfastnacht regnet, stehe inzwischen völlig außer Frage. „Die Frage ist nur noch, wie lange und in welcher Menge“, sagt sie. Dazu bleibt es mit Höchstwerten bis zu elf Grad am Rhein mild. Die Skiunterwäsche unter dem Kostüm kann man also zumindest im Schrank lassen.