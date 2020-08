Vereine haben bereits Pläne : Laschet hält Absage des Karnevals wegen Corona für verfrüht

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält eine Entscheidung über eine mögliche Absage der Karnevalssession für „zu früh“. Zahlreiche Vereine haben bereits Pläne für Veranstaltungen erarbeitet.

„Dem Landrat würde ich sagen, es ist jetzt zu früh, das abschließend zu entscheiden“, sagte Laschet in einem Sommerinterview des WDR. Die Staatskanzlei sei insbesondere mit den Festkomitees der Hochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen im Gespräch, um zu erörtern, unter welchen Bedingungen Karneval stattfinden kann. „Nur auch da muss man das Infektionsgeschehen abwarten“, sagte Laschet

Landrat Sebastian Schuster (CDU) hatte sich für eine Absage von Karnevalsveranstaltungen ausgesprochen und sich mit diesem Anliegen nach eigenen Angaben schriftlich an Laschet gewandt. Karneval „so, wie wir ihn kennen“, werde in der Session 2020/2021 nicht möglich sein. „Gleichbleibende Kosten bei einer mit großer Wahrscheinlichkeit verringerten Gästezahl, bringen die Vereine an ihren Ruin“, erklärte er.