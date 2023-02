Karneval im Jahr 2023 Wie queer ist der Karneval in NRW?

Karneval soll Spaß machen: Die Jecken können in eine andere Rolle schlüpfen, den Alltag hinter sich lassen und die närrischen Tage feiern. Doch gerade für queere Menschen können die zum Teil alkoholgeschwängerten Feiern auch zum Sicherheitsrisiko werden. Queer bedeutet, dass eine Person sich in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von der scheinbaren Norm (cis und heterosexuell) abhebt, die also zum Beispiel schwul, lesbisch oder auch transidentitär ist. Wie queer ist also der Karneval in NRW?