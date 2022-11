Kinder im Karneval „Kein Verständnis dafür, dass ein Kind auf der Bühne umfällt“

An seinem großen Tag wurde Nizam alles zu viel: Der Neunjährige brach am vergangenen Samstag bei der Proklamation des Kinderprinzenpaars in einem Kulturzentrum in Moers auf der Bühne zusammen. Der Kinderprinz habe vergessen zu essen und Lampenfieber gehabt, hieß es später. Es gehe dem Jungen aber wieder gut. Der Schwächeanfall des kleinen Prinzen lässt die Frage aufkommen, wie belastend eine Tour durch die Säle in einer Karnevalssession für Kinder ist. Wie alt sollten sie mindestens sein? Und wie kann verhindert werden, dass sie sich selbst überschätzen und in Stress geraten?