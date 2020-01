Düsseldorfer Jacques Tilly macht trotz Hassnachrichten weiter : Jacques Tilly macht trotz Hassnachrichten weiter

Düsseldorf Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly bekommt regelmäßig Hassnachrichten von Anhängern des Rechtspopulismus. Seine Antworten darauf finden sich in seinen provokanten Mottowagen.

"Damit werde ich jeden Tag konfrontiert", sagte er am Donnerstag vor Journalisten in Oberhausen. Er versuche, sich in die Absender hineinzuversetzen, "um dann umso wirksamer einen Wagen zu bauen, der sie wirklich ärgert". Autoritäres Denken sei weltweit im Aufschwung, weshalb die Satire in den vergangenen Jahren wichtiger geworden sei. "Es geht jetzt um was," betonte Tilly.