Karneval in der Pandemie : Zurück zum Wesen des Humors

Die Düsseldorfer Karnevalsfigur Hoppeditz hält vor dem Rathaus zum Auftakt der Karnevalssaison seine Rede im Senftopf (Archivfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Düsseldorf Die Corona-Pandemie verhindert eine Karnevalssession, wie wir sie kennen. Doch ein Ende des Brauchtums muss das nicht bedeuten. Witz und Humor funktionieren auch im kleinen Kreis.

Der Rückzug ins Private erfolgt in diesen Zeiten nicht freiwillig. Die Corona-Pandemie erzwingt den Verzicht auf Begegnungen im großen Kreis. Verboten ist, was für viele zum Lebensinhalt gehört – das von gemeinsamer Vorliebe getragene Miteinander von Tausenden in Sport, Kultur und jetzt auch im Karneval. Es wird wohl keine Rosenmontagszüge geben, wie aus Köln verlautet. Die Sorge ist zu groß, dass mit dem bunten Treiben von Hundertausenden auch das Virus ungehemmt mitfeiert in die Karnevalsmetropolen am Rhein. Wer jetzt fürchtet, dass Ende des Brauchtums sei damit gekommen, kennt die Jecken nicht. Ja, sie lieben und genießen den großen Trubel. Sie wissen zugleich um das Ansteckungsrisiko und gehen verantwortungsvoll damit um. Die Umzüge sind– bei aller Pracht und Herrlichkeit – Ausdruck des Frohsinns, nicht aber ihr Inhalt. So kann die zu erwartende Absage auch dazu führen, dass sich die Karnevalsfreunde wieder auf den Kern ihrer Tradition besinnen: Sich und anderen Freude bringen, im Lachen Trost finden, mit Witz und Humor aufspießen, was gerade nicht so gut läuft in Stadt oder Land. Braucht es dazu ein Massenpublikum? Nicht unbedingt, gute Witze erzählt man sich auch am Stammtisch.

Was in der Corona-Krise an Gemeinschaft bleibt, ist die Rückbesinnung auf das Miteinander in der Mikro-Gruppe – mit Partner, Familie, Freundeskreis, Verein. Wenn auf dieser Basis Frohsinn aufkommt, dann wird das sicher kein TV-wirksamer Ersatz sein für Prinz und Kamelle, für Zoch und Strüßcher. Aber zu Herzen geht das Corona-bewusste Zusammensein bestimmt. Denn das Bedürfnis nach froh-machenden Ereignissen besteht umso mehr.