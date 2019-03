Vorfall in Bergheim: Wer manipulierte Chipstüten an Karneval mit Versandklammern?

Wer manipulierte Chipstüten an Karneval mit Versandklammern?

Vorfall in Bergheim

Bergheim Unbekannte haben Wurfmaterial beim Bergheimer Tulpensonntagszug mit Versandklammern manipuliert. Bisher haben sich allerdings erst zwei Betroffene gemeldet.

Ein Ehepaar hatte sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, woraufhin diese ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung einleitete. Gefangen hatte das Ehepaar die kleinen Chipsbeutel während des Karnevalszugs am 3. März in Bergheim. Als die beiden die kleinen Tüten öffneten, fanden sie dort zwischen den Chips sogenannte Flachkopfklammern, die für den Verschluss von größeren Versandumschlägen verwendet werden, und Fetzen aus Alufolie. Von welchem Zugteilnehmer die Chipsbeutel stammen, ist noch unklar.