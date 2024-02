Karneval im Rheinland und Bergischen Land Hunderttausende feiern ausgelassen – und so geht es weiter

Derweil wurde in Wesel am Sonntag wieder der bekannte jecke „Eselsorden“ verliehen – diesmal an Comedian Abdelkarim. Die Auszeichnung, die sich am Weseler Symboltier orientiert, wird für humorvolle „Eseleien“ oder an Persönlichkeiten verliehen, die die Kreisstadt deutschlandweit bekannt gemacht haben. Abdelkarim, hatte im vergangenen Jahr in einer TV-Show über einen Besuch in der Kreisstadt erzählt: „Ich war in Wesel. Wer das nicht kennt, das ist so eine kleine Straße, die glaubt, die ist'ne Stadt.“