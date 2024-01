Brauchtum in NRW Sind Karnevalsumzüge bald nicht mehr zu bezahlen?

Moerser Karnevalisten sind in großer Sorge um die Zukunft ihres Nelkensamstagszugs. Denn: Der zweitgrößte Karnevalsumzug am linken Niederrhein ist in diesem Jahr so teuer wie noch nie zuvor, die Verantwortlichen rechnen mit enormen Verlusten. Zwar findet das Brauchtum in wenigen Wochen dennoch statt, auch in Krefeld ist der Nelkensamstagszug gerettet worden und kann nun doch stattfinden. Kostenpflichtiger Inhalt Wie die RP berichtete, haben sich Unternehmer gemeldet, die den dortigen Oppumer Umzug unterstützen.