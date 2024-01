Wichtig für die Kostümwahl So sehen die Wetteraussichten für Karneval aus

Mit Blick auf den Beginn des Straßenkarnevals im Rheinland am 8. Februar schauen sich Profi-Jecken und Narren auch die Wetterprognosen an. Schließlich ist davon die Auswahl des Kostüms abhängig. Ob der Trend in diesem Jahr eher zum Plüschtiger-Overall gehen sollte oder ob man sogar ohne Jacke losziehen kann, steht allerdings noch nicht so ganz fest.