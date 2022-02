Regeln für den Straßenkarneval : In Brauchtumszonen in NRW gilt 2G-plus

In Brauchtumszonen in NRW gilt 2G-plus

Auch in diesem Jahr gelten an Karneval strenge Regeln. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Die Kommunen müssen die gesicherten Brauchtumsbereiche für den Straßenkarneval selbstständig ausweisen und kontrollieren. Das erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. In Innenräumen gilt die Testpflicht auch für Geboosterte.

Die Städte sind dafür zuständig, einen corona-konformen Rahmen für den Straßenkarneval zu schaffen. Sie sollen sogenannte gesicherte Brauchtumszonen festlegen und dort auch die Einhaltung der Coronaschutzregeln stichprobenhaft kontrollieren. Das erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Am Tag zuvor hatte sich Laumann gemeinsam mit den Oberbürgermeisterinnen und dem Oberbürgermeister der Städte Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen darauf verständigt, in räumlich begrenzten Bereichen von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag karnevalistisches Treiben unter Auflagen zu ermöglichen. Wie die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf die neuen Regeln konkret umsetzen werden, wollen sie am Mittwoch bekanntgeben. Die veränderte Coronaschutzverordnung gilt ab Mittwoch und einstweilen bis zum 9. März, soll aber je nach Infektionsgeschehen noch einmal angepasst werden.