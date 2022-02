Karneval in NRW : Die Karnevalssitzung fürs Wohnzimmer

Düsseldorf Der „Jeckstream“ geht in die zweite Runde. Aus einer großen Auswahl von Musikern, Bands, Tanzgruppen und Komikern kann sich jeder Karnevalist eine eigene Sitzung zusammenstellen und zu Hause streamen.

Die meisten Rheinländer können nur schlecht auf die fünfte Jahreszeit verzichten. Kostüme, Luftschlangen und Kamelle müssen jedoch dieses Jahr erneut wegen der Corona-Pandemie eingepackt bleiben. Es sei denn, man bastelt sich seine eigene Sitzung zusammen. „Stream dich glücklich, du Jeck“ – dieses Motto soll die Karnevalisten in NRW für die ausgefallene Session entschädigen. Wer will, kann sich bekannte Musikgruppen und Künstler aus der karnevalistischen Szene per Stream ins Wohnzimmer holen – individuell arrangiert nach den eigenen Vorstellungen, was Interpreten und sogar Moderation angeht.