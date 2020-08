Corona-Pandemie in NRW : Ministerpräsident Laschet will „klare Ansage“ zu Karneval machen

Ministerpräsident Laschet will „klare Ansage“ zu Karneval machen

Corona-Pandemie in NRW

Karnevalisten in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will gemeinsam mit den Karnevalsvereinen über ein Verbot von Veranstaltungen entscheiden. Am Ende werde es eine „klare Ansage“ des Landes geben.

„Ich will es im Konsens machen“, sagte Armin Laschet (CDU) am Samstagabend im WDR-Fernsehen. Er denke, „dass wir in zwei, drei Wochen Klarheit haben“, betonte der Regierungschef mit Blick auf ein coronabedingtes Verbot von Karnevalssitzungen.