Annabel Jones (49), Cambridge

„Ich bin gebürtige Engländerin und liebe das Rheinland. 1992 kam ich für ein Praktikum nach Düsseldorf – ausgerechnet an Karneval. Die ganzen Leute, egal wie alt oder jung, mit lustigen Verkleidungen und in guter Stimmung zu sehen, hat mich sehr beeindruckt. Mein Freund und ich sind dann ein paar Jahre geblieben und kommen jetzt immer zu Karneval wieder. Am Sonntag sind wir mit Freunden bei der Sitzung „Jeck unter Freunden“ in Düsseldorf, Rosenmontag feiern wir in Kempen – der Zug findet nur alle drei Jahre statt und ist ein echtes Highlight.“