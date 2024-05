Verleihung Karlspreis für Oberrabbiner Goldschmidt – Aachen bereitet Vergabe vor

Am 9. Mai erhält Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt in Aachen den Internationalen Karlspreis. Der 60 Jahre alte, in Zürich geborene Goldschmidt ist seit vielen Jahren Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner. Mit ihm werden zugleich die jüdischen Gemeinschaften in Europa ausgezeichnet. Das Karlspreis-Direktorium würdigt damit sein Handeln für Frieden und die europäischen Werte sowie sein Engagement für den Dialog zwischen Religionen und Kulturen. Und es sei auch ein Signal „gegen den grassierenden und gefährlichen Antisemitismus“, erklärte der Vorsitzende des Gremiums, Jürgen Linden.