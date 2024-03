Karfreitags-Ansturm in Roermond „Wir wissen genau, was wir wollen – danach flüchten wir wieder“

Morgens um 9.30 Uhr ist die Lage noch einigermaßen entspannt im Designer Outlet in Roermond. Aber schon jetzt, eine halbe Stunde nach Geschäftsbeginn am Karfreitag, der in den Niederlanden kein Feiertag ist, füllen sich die riesigen Parkplätze erstaunlich schnell. Rund 7000 Stellplätze hält das niederländische Shoppingcenter vor, mit 45.000 Besuchern rechnen die Betreiber an diesem Tag, sagt Andrea Kools. Wer keinen Parkplatz mehr findet, wird in die Stadt weitergeleitet. „Der Karfreitag ist traditionell einer der zehn besucherstärksten Tage des Jahres“, erklärt die Guest Experience Managerin des Outlets. Mehr als 65 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland, ein Großteil davon aus NRW.