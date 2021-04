Bischof Bätzing an Karfreitag : „Die Augen nicht vor Leid verschließen“

Bischof Bätzing an Karfreitag

Der Erzbischof von Paris trägt während einer Kreuzwegzeremonie ein Kreuz in die Basilika Sacré-C·ur. Foto: dpa/Thibault Camus

Limburg Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat die Menschen zu Karfreitag dazu aufgerufen, die Augen nicht vor dem Leid in der Welt zu verschließen. Es brauche das rechte Maß von Erinnern und Vergessen, Festhalten und Loslassen.

Das gelte für Einzelne wie auch für die Gesellschaft, sagte Bätzing in seiner Predigt im Limburger Dom laut Redetext. „Wegdrücken löst echte Probleme nicht“, mahnte er. An Karfreitag gedenken Christen dem Tod Jesu am Kreuz.