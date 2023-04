Stiller Feiertag Was an Karfreitag in NRW verboten ist

Ostern steht vor der Tür und damit für viele mindestens vier Tage Urlaub. Das lange Wochenende mit einer rauschenden Party einzustimmen, geht aber nicht. Der Grund: Karfreitag ist ein sogenannter „stiller Feiertag“. An diesem Tag darf in NRW wie am Volkstrauertag und an Allerheiligen per Gesetz nicht gefeiert werden. Für Diskussionsstoff sorgt das jedes Jahr. Unter anderem das Tanzverbot gilt als umstritten.