Kampf um Hambacher Forst: Firmen werden massiv bedroht

Drohungen gegen Kran-Verleiher am Hambacher Forst

Kerpen Im Kampf um den Hambacher Forst werden auch Unternehmen, die Kräne bereitstellen, zum Ziel. So seien Mitarbeiter massiv bedroht und eingeschüchtert worden. Eine Firma engagierte einen Sicherheitsdienst. Die Polizei ermittelt.

Die Unternehmer Terhoven (Namen geändert) aus dem Rheinland werden bedroht, weil ein Kran ihres Unternehmens im Hambacher Forst zur Räumung der Baumhäuser eingesetzt wird. „Die Polizei fährt aus Sicherheitsgründen an unseren Häusern und unserem Firmensitz Streife“, sagt Terhoven. „Zudem haben wir einen Sicherheitsdienst engagiert und die Türen zusätzlich geschützt, damit wir von keinem sogenannten Aktivisten überrascht werden können.“

Mit Beginn der Räumung habe alles angefangen. Zunächst seien die Mails und Anrufe noch freundlich, aber bestimmt gewesen. Aber nach dem tödlichen Unfall des 27-jährigen Journalisten habe sich das geändert. „Unsere Mitarbeiter und wir werden per Mail und am Telefon bedroht“, sagt Terhoven. „Eine Drohung lautete zum Beispiel: Wenn ihr euren Kran nicht abzieht, werdet ihr dafür büßen.“

Seit Wochen werden Zulieferfirmen des Energiekonzerns RWE, die Kräne und Hebebühnen stellen, mutmaßlich von Linksextremisten bedroht und eingeschüchtert. Das Unternehmen Boels zog Maschinen aus dem Hambacher Forst ab, nachdem Unbekannte auf dem Firmengelände in Willich ein Feuer gelegt hatten. „Das geht für mich zu weit, sobald die Sicherheit meiner Mitarbeiter gefährdet wird, ziehe ich eine Linie“, sagte Geschäftsleiter Pierre Boels. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach ermittelt.

Konkrete Hinweise, dass das Feuer von Linksextremisten gelegt worden sein könnte, hat die Polizei aber nicht. Wie die Firma Terhoven wurde auch Boels vor dem Brand massiv bedroht. Zudem seien Gebäude beschmiert und Firmeneigentum beschädigt worden. „Wir hoffen, dass die Situation nicht noch weiter eskaliert“, so Boels.

Als erstes hatte die Düsseldorfer Firma Gerken ihre Maschinen aus dem Hambacher Forst abgezogen – allerdings mit einer anderen Begründung. Der Arbeitsbühnen-Verleiher hatte erklärt, dass man mit der Vorgehensweise im Hambacher Forst absolut nicht einverstanden gewesen sei und man den Einsatz der Bühnen nicht rechtfertigen könne. Nach Informationen unserer Redaktion soll auch dieses Unternehmen bedroht worden sein. Dazu äußern will es sich nicht.

Die Firma Terhoven will ihren Kran dennoch nicht abziehen. „Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir bleiben standhaft und zeigen Flagge“, sagen die Unternehmer. „In einer Demokratie kann jeder seine Meinung haben. Das ist gut. Aber es kann nicht sein, dass gegen uns und andere eine Hetzkampagne betrieben wird.“

Auch die Mitarbeiter von RWE werden massiv bedroht. In einer Drohmail heißt es etwa: „Ich habe eine Vision. Nachts fahre ich auf einer Straße und sehe im Straßengraben ein verunglücktes Auto. Sofort steige ich aus, um zu helfen. Da sehe ich, dass es sich um einen RWE-Dienstwagen handelt. Ich denke an die geplante Sauerei im Hambacher Forst und steige wieder in mein Auto und fahre weiter.“