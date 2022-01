Kampf gegen Kindesmissbrauch in NRW : „Missbrauch findet mitten in der Gesellschaft statt“

ARCHIV - 11.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Alsdorf: Ein Haus wird von der Polizei mit Unterstützung des THW durchsucht. Hier wurde im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ein Verdächtiger festgenommenen und seine Wohnung durchsucht. Im Fall Bergisch Gladbach sind die Ermittler auf Spuren von mehr als 30 000 Verdächtigen gestoßen. (zu dpa/lnw: "Staatsanwalt zu Missbrauch: «Meines Erachtens eine neue Dimension») Foto: Dagmar Meyer-Roeger/dmp press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Dagmar Meyer-Roeger

Der Missbrauchkomplex Bergisch Gladbach hat offengelegt, wie verbreitet Kindesmissbrauch in Deutschland ist. Die NRW-Landesregierung will mit neuen Gesetzen gegen die Täter vorgehen und die Kinder besser schützen.

Mit einer Hausdurchsuchung in Bergisch Gladbach fing im Oktober 2019 alles an: Die Mobiltelefone und Computer, die die Ermittler im Haus des Familienvaters Jörg L. sicherstellten, führten zum größten pädokriminellen Netzwerk, das bislang in Deutschland aufgedeckt wurde. Zu Beginn stellte die Kölner Polizei 30 Beamte ab, die sich ausschließlich mit dem Fall beschäftigten. Aber angesichts der Unmengen an Daten und Chatprotokollen, die ausgewertet werden mussten, war das viel zu wenig. Über die Chats gelangten die Beamten auf die Spuren von vielen weiteren Verdächtigen, die sich teils im Plauderton über schwersten Kindesmissbrauch austauschten und Bilder und Videos des Missbrauchs tauschten.

Die Kölner Polizei richtete damals eine Ermittlungsgruppe ein, die sich ausschließlich mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach befasste – die Besondere Aufbauorganisation (BAO) „Berg“. Nach 26 Monaten wurde sie nun aufgelöst. Die Bilanz: 439 Tatverdächtige konnten identifiziert werden. Bundesweit gab es 27 Festnahmen, davon 13 in Nordrhein-Westfalen. Es gibt inzwischen in NRW 13 Verurteilungen. Der Familienvater aus Bergisch Gladbach wurde für den Missbrauch seiner Tochter im Herbst 2020 zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt.

Info Eine Taskforce bei der Zentral- und Ansprechstelle für Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Kindesmissbrauch. So können Verdachtsmeldungen innerhalb kürzester Zeit verfolgt – und das Netz von Tätern und Unterstützern durchbrochen werden.

In NRW werden immer mehr Fälle von Kindesmissbrauch bekannt. Allein im Jahr 2020 Jahr (Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor) ist die Zahl enorm gestiegen: In Bereichen der Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Kindern wurden 4776 Fälle (plus 102,5 Prozent) und im Bereich des Kindesmissbrauchs 3553 Fälle (plus 19,5 Prozent) aufgedeckt. Ende Januar wird das Kinderschutzgesetz in den Landtag eingebracht. Mit mehr als 70 Millionen Euro im Jahr sollen die Jugendämter für Fälle von Kindeswohlgefährdung gestärkt und alle pädagogischen Fachkräfte fit gemacht werden, um Missbrauch aufdecken zu können. Voraussichtlich im Februar wird der Landtag das Gesetz zum interkollegialen Austausch von Kinderärzten verabschieden, das Ärzten erlaubt, schon beim Verdacht auf Misshandlung oder Missbrauch ihre Schweigepflicht zu brechen. „So wollen wir das Ärztehopping gewalttätiger Eltern unterbinden“, sagt Christina Schulze Föcking, Sprecherin für den Kinderschutz der CDU-Landtagsfraktion. Auch das Netzwerkdurchsuchungsgesetz müsse rasch angepasst werden, fordert sie, „damit auch Chats kleinerer sozialer Netzwerke und in Messengerdiensten erfasst sind und Cybergrooming dort nicht ungehindert stattfinden kann.“

Der Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch ist auch zu einer zentralen Aufgabe der NRW-Polizei geworden; NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat das Thema zur Chefsache erklärt. Das Land hat mehr als 30 Millionen Euro in neue Technik investiert und die Ermittlerzahl in dem Bereich auf 400 erhöht.

Die im Komplex Bergisch Gladbach aufgedeckten Fälle hätten gezeigt, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern „mitten in unserer Gesellschaft stattfindet“, sagt Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob. „Ich glaube deshalb nicht daran, dass wir mit den Ermittlungen eine große Abschreckung erreicht haben.“ Die Täter reden sich ein, dass sie nichts tun, was die Kinder nicht auch wollen – das haben die Prozesse und die verstörenden Einlassungen der Angeklagten gezeigt. Ehefrauen, Freunde und Kollegen wussten oft glaubhaft nichts von den Taten.

Der Leiter der BAO Berg, Michael Esser, sagt, dass seine Mitarbeiter oft an ihre Grenzen gestoßen seien. „Sie haben alle enormes Leid gesehen und gehört“, sagt er. Insgesamt wurden allein in Köln etwa 183.000 Stunden in der BAO gearbeitet. Die Mitarbeit erfolgte auf freiwilliger Basis. Wer mit der Sichtung von Tausenden Bildern und Videos von sexuellem Kindesmissbrauch nicht klar kam, konnte die Ermittlungsgruppe noch am selben Tag verlassen. „Drei Kolleginnen und Kollegen waren infolge der Belastungen länger nicht dienstfähig“, sagt Esser. Sie alle bekamen psychosoziale Unterstützung. Esser beschreibt die Anhörung eines kleines Mädchens, schwerst sexuell missbraucht von seinem Onkel, das im Gespräch mit den Polizeibeamten ein Stofftier fest umklammerte, das es von eben jenem Onkel geschenkt bekommen hatte. Und von Kindern, die weinend fragen, wann der Papa wieder nach Hause komme.

Die BAO Berg hat die Tatverdächtigen oft mit Hilfe von Spezialeinheiten festgenommen, überfallartig, um sie zu überraschen und ihnen keine Möglichkeit zu geben, Daten zu löschen – und Mobiltelefone möglichst im entsperrten Zustand beschlagnahmen zu können, wie Esser erklärt. Um Ermittlungsakten möglichst schnell etwa von Köln nach Hamburg zu transportieren, wurden auch Hubschrauber eingesetzt, um Zeit zu sparen. „Im Vordergrund stand immer, die Kinder möglichst schnell aus ihren schlimmen Lebenssituationen herauszuholen“, sagt Esser. Er hoffe, dass diese Kinder nun die nötige Hilfe von der Gesellschaft bekommen. „Dann hat sich unsere Arbeit gelohnt.“

(csh/hsr)