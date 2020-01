Grundstück in der Hand von Neonazi : Klima der Angst in Hoerstgen

Das Haus wurde vor einigen Monaten mit rassistischen Plakaten versehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Im Kamp-Lintforter Ortsteil Hoerstgen wohnt ein bekannter Neonazi. Seit Jahren fühlen sich die Menschen in dem Dorf deswegen unwohl. Am Samstag demonstrieren Rechtsradikale in der Stadt.

In Hoerstgen ist von Stadtleben nichts zu spüren. Die Menschen fühlen sich eher als Dörfler, es gibt Bauernhöfe und landwirtschaftliche Flächen. Manche pendeln täglich in die angrenzenden Städte wie Moers und Krefeld. Oder fahren in die Innenstadt von Kamp-Lintfort, zu der das 1000-Einwohner-Dorf gehört. Umso mehr erschüttert die Bewohner, dass seit einigen Jahren Rechtsradikale zum Feiern in ihre Ortschaft kommen. Denn Kevin G., einem bekannten Neonazi, gehört in dem Dorf ein größeres Grundstück.

Fast jeder, der nach Hoerstgen kommt, muss an dem Areal vorbei. Das Grundstück ist von einem gut ein Meter hohen Zaun umgeben, der in den Farben der ehemaligen deutschen Reichsflagge gestrichen ist – schwarz-weiß-rot. Eine Reichskriegsflagge weht dort zudem von einem Mast. Kevin G.’s Anwesen liegt nahe der evangelischen Kirche, in der an einer Wand Namen jüdischer Menschen stehen, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Eduard Hesse, ein ehemaliger Pfarrer und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, ließ die Namen dort anbringen. Sein Bruder Helmut starb im Konzentrationslager Dachau.

Info 3767 rechtsradikale Straftaten in NRW Delikte 2018 stieg die Zahl rechtsradikaler Delikte leicht von 3764 (2017) auf 3767. 217 davon waren Gewaltdelikte. Davon wiederum waren die meisten (190) Körperverletzungsdelikte (172 noch 2017). Vor der Flüchtlingskrise lag die Zahl 2014 bei 3286. Hintergrund Thematisch dominierten im Jahr 2018 Taten mit nationalsozialistischem Hintergrund, etwa das Beschmieren von Häusern mit Hakenkreuzen. 2572 solcher Straftaten (2017: 2430) wurden landesweit erfasst, die meisten davon in Dortmund (253), gefolgt von Köln (243) und Düsseldorf (194).

Kevin G. gilt in der Szene seit Jahren als einer der bekanntesten Neonazis am Niederrhein. Seine Gesinnung verheimlicht er nicht, im Gegenteil. Immer wieder ist er auf Demonstrationen von Rechtsextremisten anzutreffen. Zuletzt besuchte er am 17. November eine Demo am Duisburger Hauptbahnhof. Polizei und Verfassungsschutz kennen und beobachten ihn seit Jahren. „Er wird aber häufig auch für Sachen verantwortlich gemacht, mit denen er nichts zu tun hat“, heißt es aus Sicherheitskreisen.

G. gehört der „Volksgemeinschaft Niederrhein“ (VGN) an, einer „Bildungsstätte“, die Gleichgesinnte ansprechen soll. In der Öffentlichkeit geben sich die Mitglieder gerne als Wohltäter. Im Dezember etwa veranstalteten sie Spendenaktionen für „arme Deutsche“ in Kamp-Lintfort, Moers und Krefeld. „Kurz vor der Weihnachtszeit haben wir arme Deutsche gefunden, die sehr dankbar waren, dass sie von uns etwas zu essen, zu trinken und Kleidung bekommen haben“, heißt es auf ihrer Internetseite. Und weiter steht dort: „Mit dieser Aktion möchten wir andere Deutsche darauf aufmerksam machen, dass jeder so eine Verteilaktion unternehmen kann. Nur zusammen sind wir stark.“

In Hoerstgen herrsche ein Klima der Angst, sagen Anwohner. Sie sprechen so gut wie nie öffentlich über die Rechtsextremisten in ihrem Dorf. Ein Zustand, der schon seit Jahren anhält. Beinahe konspirativ mutet das Treffen an, das vor drei Jahren im evangelischen Gemeindehaus in Hoerstgen stattgefunden hat. 90 Anwohner kamen, um über das rechte Problem vor ihren Haustüren zu sprechen. Auch Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt (SPD) war bei dem nicht öffentlichen Treffen zugegen. Gemeindepfarrer Stefan Maser berichtete anschließend von Pöbeleien und Drohungen, denen sich die Bürger durch die Rechtsradikalen ausgesetzt sehen. Und er bemerkte: „Gut, dass die Veranstaltung nicht öffentlich war. Sonst hätten viele sich nicht getraut, sich zu äußern.“ Aber sie werden mutiger. So haben vor einigen Monaten rund 150 Menschen in Hoerstgen für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsradikalismus demonstriert – und somit auch gegen Kevin G., an dessen Haus sie vorbeigezogen sind. Dieses hatte G. deshalb demonstrativ mit fremdenfeindlichen Plakaten (Refugees not welcome“, deutsch: Flüchtlinge nicht willkommen) versehen. Aus Lautsprechern dröhnte nationalistische und ausländerfeindliche Musik.

Diese soll auch im vergangenen Jahr in der ehemaligen „Cobra“, einer der bekanntesten Diskotheken in Kamp-Lintforts Nachbarstadt Moers, gespielt worden sein – im Beisein von Kevin G., der mit Freunden dort feierte. Die Disko ist mittlerweile geschlossen, die Gründe sind nicht bekannt. Wegen G.’s Besuch dort und der gespielten Musik hatte es einen Anschlag mit einem Farbbeutel auf die Disko gegeben.