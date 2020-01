Kostenpflichtiger Inhalt: Rechtsradikale ziehen durch den Ort : Klima der Angst in Hoerstgen

Das Haus wurde vor einigen Monaten mit rassistischen Plakaten versehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Im Kamp-Lintforter Ortsteil Hoerstgen wohnt ein bekannter Neonazi. Seit Jahren fühlen sich die Menschen in dem Dorf deswegen unwohl. Am Samstag demonstrieren Rechtsradikale in der Stadt.