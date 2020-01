Rechten-Demo am Samstag geplant : Darum will sich der Kamp-Lintforter Bürgermeister bewaffnen

Kamp-Lintfort Weil er nach eigenen Angaben „massiv“ bedroht wird, will sich der Bürgermeister von Kamp-Lintfort bewaffnen. Nun hat er sich erstmals in einem Statement zur Debatte um den Waffenschein geäußert.

Erstmals äußert sich Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt (SPD) öffentlich dazu, wieso er sich bewaffnen möchte . „Fakt ist, dass ich seit dem Europawahlkampf im Mai des vergangenen Jahres, bei dem ich volksverhetzende Plakate habe abhängen lassen, massiv aus der rechten Szene bedroht werde. Das trifft nicht nur mich, sondern bekanntermaßen eine Reihe meiner Kolleginnen und Kollegen in gleicher Weise“, teilte Landscheidt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Es treffe allerdings nicht zu, dass er beabsichtige, in Zukunft in „Texas-Manier bewaffnet durch die Straßen zu ziehen“. Das sei absurd und nicht Gegenstand des Verfahrens vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht.

Landscheidt will sich eine scharfe Schusswaffe zulegen, weil er sich von Rechtsradikalen bedroht fühlt. Unsere Redaktion hatte sich zunächst entschieden, seinen Namen und den der Kommune nicht zu nennen. Der SPD-Politiker hatte sich aus persönlichen Gründen nicht äußern wollen und um Schutz seiner Privatsphäre gebeten. Da sein Name durch die angekündigte Demonstration öffentlich gemacht worden ist, hatte sich unsere Redaktion entschlossen, seinen Namen zu nennen.

Landscheidt sagte, er habe größtes Vertrauen in die Polizei und respektiere selbstverständlich das Gewaltmonopol des Staates. „Aufgrund zahlreicher Erfahrungen, Vorfälle und Gefährdungssituationen in der jüngsten Vergangenheit hat es allerdings konkrete Situationen in meinem privaten und beruflichen Umfeld gegeben, in denen polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar gewesen wäre und auch in Zukunft nicht erreichbar sein würde“, erklärte er. „Speziell für diese konkret benannten außergewöhnlichen Notwehrsituationen - die niemals in öffentlichen Veranstaltungen oder im Kontakt mit Bürgern oder Dritten zu sehen waren - habe ich den Waffenschein beantragt, um Angriffen gegen mich und meine Familie nicht schutzlos ausgeliefert zu sein.“ Dieses Recht sei speziell für Hoheitsträger im Gesetz vorgesehen, sagte Landscheidt.