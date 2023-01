Großeinsatz in Kamen Zwei Menschen sterben bei Feuer in Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Der Brand war am späten Montagabend in einem Gebäude der Einrichtung in Kamen ausgebrochen. Die Stadt liegt nordöstlich von Dortmund im Ruhrgebiet. In dem Heim leben dem Sprecher zufolge Menschen mit schweren Behinderung. Auf der Internetseite des Betreibers heißt es, dass man erwachsenen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung Wohn- und Lebensraum biete.