Nach tragischem Vorfall in Kamen Wie sieht der Brandschutz in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen aus?

Hans-Jakob Matthes, Leiter des Zentrums Eingliederungshilfe vom Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe, berät verschiedene Einrichtungen in solchen Angelegenheiten, darunter auch die Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Kamen. Er stellt klar, dass es kein einheitliches Konzept, sondern ganz unterschiedliche Standards in den einzelnen Einrichtungen beim Thema Brandschutz gibt. „Die Schlüsselfrage ist nämlich, wie schnell die Feuerwehr bei einem Feueralarm vor Ort sein kann“, so Matthes. Einzig und allein von dieser Frage würde abhängen, wie viele Brandmeldeanlagen in den jeweiligen Einrichtungen vonnöten seien. „Und im Zweifelsfall entscheidet das sowieso die Feuerwehr“, sagt Matthes.