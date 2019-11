Zweijährige schwer verletzt : Tatverdächtiger bestreitet Flaschenwurf aus Partyzug

Foto: dpa/Günter Benning Der Partyzug am Bahnhof in Greven, nachdem er dort von der Polizei gestoppt wurde. (Archivbild).

Kamen/Dortmund Der 31 Jahre alte Mann, der im Verdacht steht, in Kamen eine Whiskyflasche aus einem Partyzug geworfen zu haben, bestreitet eine Absicht. Eine Zweijährige war von der Flasche am Kopf getroffen und schwer verletzt worden.

Drei Tage nachdem ein zweijähriges Kind in Kamener Bahnhof von einer Whiskyflasche am Kopf getroffen und schwer verletzt wurde, sind nun weitere Details bekannt geworden. Der tatverdächtige 31-Jährige stammt nach Angaben der Dortmunder Polizei aus Moers. Er sagte in einer ersten Vernehmung, die Flasche habe in einem Zugabteil am Fenster gestanden und sei hinausgeflogen, als er an einem Koffer hantiert habe, der neben der Flasche gestanden habe.

Die Staatsanwaltschaft hat am Wochenende Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet. Das Kind schwebte zunächst in Lebensgefahr, der Zustand des Mädchens sei nun aber stabil, wei eine Polizeisprecherin sagte.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den angegeben Ablauf des Tatverdächtigen zu überprüfen.

Der Partyzug war mit unterschiedliche Gruppen auf dem Weg von Köln nach Norderney, als das Mädchen am Freitagvormittag in Kamen von der Flasche am Kopf getroffen wurde. Inzwischen haben einige Zuginsassen in einer Spendenaktion Geld für die Familie des Mädchens gesammelt.

Die Polizei stoppte den Zug am Freitag in Greven und nahm mit hunderten Beamten sämtliche Personalien der Insassen auf. Als der Zug am Sonntag von der Nordsee zurückkehrte, stiegen in Münster erneut Ermittler zu, um Zeugen und einen möglichen Verantwortlichen zu finden. „Der 31-Jährige kam auf die Beamten zu, nachdem es Zeugenhinweise auf ihn gab“, sagte die Polizeisprecherin.

(hsr)