Behinderungen im Bahnverkehr Regionalbahn rammt Zeitungsstapel auf Gleisen bei Kamen – Jugendlicher gefasst

Ein Zug rammte den Stapel, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Vorfall am frühen Samstagmorgen wurden in Bönen mehrere Jugendliche nahe der Schienen entdeckt. Ein 17-Jähriger, der unter Alkoholeinfluss stand, gab schließlich zu, das Zeitungspaket auf der Bahnstrecke platziert zu haben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Ablauf des Bahnverkehrs wurde durch den Vorfall beeinträchtigt. Ob es auch Schäden an dem Zug gab, blieb zunächst offen.