Wohnung in Kamen Fünf Menschen bei Kohlenmonoxid-Austritt schwer verletzt

Fünf Menschen haben in Kamen (Kreis Unna) eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Das Kohlenmonoxid sei am Sonntag in der Wohnung der Familie ausgetreten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kamen. Die fünf schwer verletzten Menschen – unter ihnen auch Jugendliche – seien zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Gelsenkirchen gebracht worden.