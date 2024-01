In Kamen Auf Gegenfahrbahn gesteuert – junge Männer liefern sich Autorennen

Zwei junge Männer haben am frühen Samstagmorgen (20. Januar) in Kamen bei Dortmund nach einem Autorennen ihre Führerscheine abgenommen bekommen. Ein 19-Jähriger und ein 18-Jähriger hielten laut einer Polizeimeldung zunächst nebeneinander an einer roten Ampel an. Als diese auf grün wechselte, seien die Männer mit ihren Fahrzeugen losgerast. Dabei steuerte der 19-Jährige den Angaben nach auf die Gegenfahrbahn und setzte sich hinter einer Verkehrsinsel vor den Wagen des 18-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Temperaturen laut Polizei bei minus zwei Grad mit Glatteisbildung. Der Vorfall ereignete sich gegen 04.00 Uhr am Morgen.